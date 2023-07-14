Общественный транспорт объезжал пожар на набережной Лейтенанта Шмидта

Из-за пожара в доме 31 по набережной Лейтенанта Шмидта у 14–15-й линий Васильевского острова временно изменена трасса автобусного маршрута № 1. Об этом 14 июля сообщает «Организатор перевозок».



В прямом направлении маршрут не изменился, в обратном он следует по действующей трассе до 9-й линии В. О., по набережной Лейтенанта Шмидта, 14–15-й линиям В. О., Большому проспекту В. О., далее по привычному маршруту.

Особняк Утемана тушат примерно с семи часов вечера. На 100 «квадратах» горит чердак, на данный момент пожар уже локализован, а прокуратура начала проверку.