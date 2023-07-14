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    Общественный транспорт объезжал пожар на набережной Лейтенанта Шмидта

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    Из-за пожара в доме 31 по набережной Лейтенанта Шмидта у 14–15-й линий Васильевского острова временно изменена трасса автобусного маршрута № 1. Об этом 14 июля сообщает «Организатор перевозок».

    В прямом направлении маршрут не изменился, в обратном он следует по действующей трассе до 9-й линии В. О., по набережной Лейтенанта Шмидта, 14–15-й линиям В. О., Большому проспекту В. О., далее по привычному маршруту.

    Особняк Утемана тушат примерно с семи часов вечера. На 100 «квадратах» горит чердак, на данный момент пожар уже локализован, а прокуратура начала проверку.

    UPD. Как сообщают в МЧС, в 21:34 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

    К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 32 человека личного состава.

    Маршрут автобуса № 1 восстановлен.

    Справка:

    Особняк В. Ф. Утемана в 19-м веке дважды перестраивался, свой окончательный вид он обрел уже конце 1880-х. Фасад был выполнен в стиле эклектика. С 1907 года домом владел Ф. Ф. Утеман — директор Российско-Американской резиновой мануфактуры. Для него по проекту Р. Ф. Мельцера была выполнена перепланировка цокольного этажа. После революции в здании располагался детский интернат, в 1956 году сюда въехала Детская музыкальная школа № 11.

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