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    Пожар на чердаке особняка Утемана локализован

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Пожар на набережной Лейтенанта Шмидта, 31, в Василеостровском районе удалось локализовать. Об этом вечером 14 июля сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Также в экстренном ведомстве уточнили масштаб ЧП.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    «В 3-этажном с цоколем и чердаком здании размером 20х40 метров происходило горение на чердаке на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

    О возгорании «Фонтанке» рассказали читатели. На кадрах, присланных в редакцию, горит дом под номером 31. Судя по ограждению, здание находится в процессе реставрации.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Особняк В. Ф. Утемана в 19-м веке дважды перестраивался, свой окончательный вид он обрел уже конце 1880-х. Фасад был выполнен в стиле эклектика. С 1907 года домом владел Ф. Ф. Утеман — директор Российско-Американской резиновой мануфактуры. Для него по проекту Р. Ф. Мельцера была выполнена перепланировка цокольного этажа. После революции в здании располагался детский интернат, в 1956 году сюда въехала Детская музыкальная школа № 11.

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