Пожар на чердаке особняка Утемана локализован

Пожар на набережной Лейтенанта Шмидта, 31, в Василеостровском районе удалось локализовать. Об этом вечером 14 июля сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Также в экстренном ведомстве уточнили масштаб ЧП.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
«В 3-этажном с цоколем и чердаком здании размером 20х40 метров происходило горение на чердаке на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.
О возгорании «Фонтанке» рассказали читатели. На кадрах, присланных в редакцию, горит дом под номером 31. Судя по ограждению, здание находится в процессе реставрации.