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    На набережной Лейтенанта Шмидта загорелся ремонтируемый особняк Утемана

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    3 комментария

    Набережную Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове заволокло дымом вечером 14 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. На кадрах, присланных в редакцию, горит дом под номером 31. Судя по ограждению, здание находится в процессе реставрации.

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    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в доме 31 на набережной Лейтенанта Шмидта поступил в 18.58. Площадь горения пока уточняется.

    читатель «Фонтанки»

    Особняк В.Ф.Утемана в 19 веке дважды перестраивался, свой окончательный вид он обрел уже конце 1880-х. Фасад был выполнен в стиле эклектика. С 1907 года домом владел Ф. Ф. Утеман — директор Российско-Американской резиновой мануфактуры. Для него по проекту Р. Ф. Мельцера была выполнена перепланировка цокольного этажа. После революции в здании располагался детский интернат, в 1956 сюда въехала Детская музыкальная школа №11.

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    Комментарии 3

    Гость14 Июл 2023 в 19:33
    конец не за горами
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