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    «Кто-то сильно дезинформировал председателя ЦИК». В петербургском «Яблоке» получили ответ о «наркоторговцах» в избиркомах

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    Городская избирательная комиссия ответила представителю петербургского «Яблока» Павлу Шапчицу на запрос о лицах с судимостью, которых не взяли в участковые избиркомы. До этого глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что в Петербурге проводить выборы рвались бывшие грабители и наркоторговцы.

    В мае в Петербурге заново укомплектовали участковые избирательные комиссии — им предстоит проводить выборы президента, губернатора и муниципальных советов. По итогам отбора партия «Яблоко» получила почти 400 отказов.

    «В Петербурге есть случаи, когда подавались не имеющие отношения к городу лица с судимостью за грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков. Поэтому не спешите делать выводы. Мы разберёмся. Если коллеги неправы, мы поправим. Я не хочу, чтобы устраивали хайп на безосновательной основе. Массовых невключений в принципе нет», — говорила Элла Памфилова на заседании ЦИКа в начале июня.

    Как выяснил Павел Шапчиц, на весь город было подано лишь 15 кандидатур с неснятой или непогашенной судимостью, среди них лишь один «яблочный» кандидат. «Это вряд ли может объяснять недопуск 409 кандидатур в составы УИК», — отмечает Шапчиц.

    В ответе на его запрос в городском избиркоме сообщили, что наличие снятой или погашенной судимости не имеет никакого правового значения для назначения членом участковых комиссий. «И в таком случае выходит, что кто-то сильно дезинформировал председателя ЦИК о числе лиц с неснятыми или непогашенными судимостями. Вопрос — кто?» — добавляет Шапчиц.

    В части избиркомов при этом под предлогом введения электронного голосования сократили численность комиссий и отказались включить в них представителей оппозиционных партий.

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