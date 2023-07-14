«Кто-то сильно дезинформировал председателя ЦИК». В петербургском «Яблоке» получили ответ о «наркоторговцах» в избиркомах

Городская избирательная комиссия ответила представителю петербургского «Яблока» Павлу Шапчицу на запрос о лицах с судимостью, которых не взяли в участковые избиркомы. До этого глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что в Петербурге проводить выборы рвались бывшие грабители и наркоторговцы.

В мае в Петербурге заново укомплектовали участковые избирательные комиссии — им предстоит проводить выборы президента, губернатора и муниципальных советов. По итогам отбора партия «Яблоко» получила почти 400 отказов.

«В Петербурге есть случаи, когда подавались не имеющие отношения к городу лица с судимостью за грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков. Поэтому не спешите делать выводы. Мы разберёмся. Если коллеги неправы, мы поправим. Я не хочу, чтобы устраивали хайп на безосновательной основе. Массовых невключений в принципе нет», — говорила Элла Памфилова на заседании ЦИКа в начале июня.

Как выяснил Павел Шапчиц, на весь город было подано лишь 15 кандидатур с неснятой или непогашенной судимостью, среди них лишь один «яблочный» кандидат. «Это вряд ли может объяснять недопуск 409 кандидатур в составы УИК», — отмечает Шапчиц.