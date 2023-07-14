ФМБА: В Новоуральске радиационной угрозы нет, фон в четыре раза лучше нормы

В Новоуральске нет угрозы облучения населения и химического загрязнения после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — цитирует агентство заявление ФМБА.

Уточняется, что на предприятии организовали круглосуточный дозиметрический и радиологический контроль. Дополнительное медицинское обследование получают 24 работника смены комбината.



Напомним, утром в пятницу, 14 июля, на Уральском электрохимическом комбинате, который входит в госкорпорацию «Росатом», произошел взрыв — на месте погиб один рабочий. Как сообщает ФМБА, причиной смерти стала «механическая травма». На самом комбинате рассказали, что произошла разгерметизация баллона объемом один кубический метр. По оценкам специалистов предприятия, «опасность этого вещества невысокая».



Тем не менее после ЧП больше сотни рабочих отвезли на обследование в больницу Новоуральска. Для этого срочно вызвали на работу медиков, которые находились, в том числе, в отпусках и на выходных.

