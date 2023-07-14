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    ФМБА: В Новоуральске радиационной угрозы нет, фон в четыре раза лучше нормы

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    В Новоуральске нет угрозы облучения населения и химического загрязнения после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    «Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — цитирует агентство заявление ФМБА.

    Уточняется, что на предприятии организовали круглосуточный дозиметрический и радиологический контроль. Дополнительное медицинское обследование получают 24 работника смены комбината.

    Напомним, утром в пятницу, 14 июля, на Уральском электрохимическом комбинате, который входит в госкорпорацию «Росатом», произошел взрыв — на месте погиб один рабочий. Как сообщает ФМБА, причиной смерти стала «механическая травма».

    На самом комбинате рассказали, что произошла разгерметизация баллона объемом один кубический метр. По оценкам специалистов предприятия, «опасность этого вещества невысокая».

    Тем не менее после ЧП больше сотни рабочих отвезли на обследование в больницу Новоуральска. Для этого срочно вызвали на работу медиков, которые находились, в том числе, в отпусках и на выходных.

    Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев после ЧП на заводе Росатома обратился к жителям и призвал не поддаваться панике.

    Радиационный фон на предприятии, по заявлениям руководства, 0,07 мкЗв/час, что в четыре раза меньше допустимой нормы.

    АО «Уральский электрохимический комбинат» — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС. На нём сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, более 80% продукции поставляется на экспорт. Туда, как писал портал, тоннами свозят ядерные «хвосты». В 2019 году новость, что после десятилетнего перерыва на предприятие снова начнут свозить побочный продукт переработки гексафторида урана, заставила активистов по всему миру протестовать.

    Обедненный гексафторид урана используется в атомной энергетике и других отраслях, он образуется при обогащении урана. Его радиоактивность значительно ниже, чем у природного урана, поэтому он не представляет радиационной опасности.

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    НовоуральскОбеднённый уранВзрыв
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    Комментарии 6

    Гость14 Июл 2023 в 19:32
    Нам только на пользу😁
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