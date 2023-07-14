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    Взрыв на атомном заводе в Новоуральске, больше сотни рабочих отвезли в больницу. Что известно о ЧП на данный момент?

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    Утром в пятницу, 14 июля, на Уральском электрохимическом комбинате, который входит в госкорпорацию «Росатом», произошел взрыв — на месте погиб один рабочий. Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на свои источники.

    В самом Уральском электрохимическом комбинате рассказали, что произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом один кубический метр. «Опасность этого вещества невысокая, с учетом размеров емкости. Для окружающих, которые были рядом, могла возникнуть опасность механического поражения», — прокомментировал ситуацию директор Института промышленной экологии Илья Ярмошенко.

    По его словам, один кубометр должен был смешаться с воздухом, опасность он может представлять только на месте производства работ. «Опасности для окружающей среды [за пределами предприятия] мы не ожидаем», — объяснил Ярмошенко.

    Как уточняет E1.RU, гексафторид урана в больших объемах завезли на Урал из Германии в 2019 году — тогда Росатом заключил контракт с немецкой фирмой Urenco, которая занимается обогащением урана для использования в качестве топлива на АЭС.

    Физик-ядерщик, популяризатор науки Дмитрий Горчаков, утверждает, что даже обогащенное урановое топливо можно безопасно держать в руках и находиться рядом с ним.

    «Тут надо понимать, что мы опять имеем дело с некоторой радиофобией и предвзятостью. Подобных материалов, токсичных и химически опасных, типа хлора, аммиака, соляной кислоты и др., ежедневно производится и перевозится на порядки больше, чем гексафторида урана. И с подобными опасными веществами люди умеют работать», — рассказал он.

    Доктор химических наук и академик РАН Борис Мясоедов объяснил журналистам, что никакой реальной опасности для жителей нет.

    «Всё зависит от количества, которое было выброшено, и от его концентрации. Если это на воздухе произошло, то вещество моментально разбавляется, и вообще говорить не о чем. <…> В помещение, где произошла авария, лучше не заходить, пока атмосфера приходит в равновесие. <…> Никакой реальной опасности для жителей нет. Людей из помещения, где всё произошло, конечно, нужно срочно вывести и всё проветрить», — рассказал он изданию E1.RU.

    После ЧП больше сотни рабочих, которые находились на предприятии в момент взрыва, отвезли на обследование в больницу города Новоуральск. Для этого срочно вызвали на работу медиков, которые находились, в том числе, в отпусках и на выходных. Большинство работников уже прошли медобследование, многих из них отправили домой.

    Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев после ЧП на заводе Росатома обратился к жителям и призвал не поддаваться панике.

    «Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем», — заявил он.

    АО «Уральский электрохимический комбинат» — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС. На нём сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, более 80% продукции поставляется на экспорт. Туда, как писал портал, тоннами свозят ядерные «хвосты». В 2019 году новость, что после десятилетнего перерыва на предприятие снова начнут свозить побочный продукт переработки гексафторида урана, заставила активистов по всему миру протестовать.

    Обедненный гексафторид урана используется в атомной энергетике и других отраслях, он образуется при обогащении урана. Его радиоактивность значительно ниже, чем у природного урана, поэтому он не представляет радиационной опасности.

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