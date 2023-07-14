Главам африканских делегаций подарят конфеты с солью и с «настроением Петербурга»

Необычные подарки готовятся преподнести главам делегаций африканских стран, которые приедут на саммит «Россия — Африка», об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.
Разумеется, в подарок будут входить и традиционные петербургские сувениры, но кроме них гостям с жаркого континента передадут музыкальные шкатулки с необычными конфетами.
«Оригинальные кондитерские изделия имеют уникальный вкус Санкт-Петербурга: <…> пралине грильяж с черной смородиной и карельской солью», — рассказал глава комитета.
По словам Корнеева, сувениры являются продолжением туристического слогана Петербурга — «Город, где рождается хорошее настроение».
Саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдут в Петербурге с 27 по 28 июля. Жителей Шушар ждут ограничения движения транспорта.