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    Главам африканских делегаций подарят конфеты с солью и с «настроением Петербурга»

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    Необычные подарки готовятся преподнести главам делегаций африканских стран, которые приедут на саммит «Россия — Африка», об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

    Разумеется, в подарок будут входить и традиционные петербургские сувениры, но кроме них гостям с жаркого континента передадут музыкальные шкатулки с необычными конфетами.

    «Оригинальные кондитерские изделия имеют уникальный вкус Санкт-Петербурга: <…> пралине грильяж с черной смородиной и карельской солью», — рассказал глава комитета.

    По словам Корнеева, сувениры являются продолжением туристического слогана Петербурга — «Город, где рождается хорошее настроение».

    Саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдут в Петербурге с 27 по 28 июля. Жителей Шушар ждут ограничения движения транспорта.

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