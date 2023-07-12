Африка замкнет Шушары в кольцо. Движение по Петербургскому шоссе закрывают на время саммита

Саммит «Россия — Африка», который пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля, ограничит движение транспорта для жителей Шушар серьезнее, чем сообщалось ранее.
«С 00.00 26 июля и до окончания саммита будет временно закрыто движение автотранспорта по Петербургскому шоссе», — информирует жителей администрация Пушкинского района в своей официальной группе в ВК 12 июля.
Администрация публикует схемы заезда на территорию «Пулковских» Шушар через КПП на Сарицкой улице.
Ранее стало известно, что в связи с проведением саммита «Россия — Африка» въезд и выезд в Шушары будет закрыт 27 и 28 июля с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Власти предупредили, что время ожидания въезда и выезда может составить более 2 часов и посоветовали жителям пользоваться автобусами №385 А и Б.