В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей

Суд Цзяоцзо китайской провинции Хэнань приговорил к смертной казни воспитательницу детского сада за отравление детей, пишет 14 июля издание «Пэнпай» со ссылкой на суд. Решение привели в исполнение днем ранее.
Ван Юнь работала воспитателем в детском саду «Мэнмэн». Из-за конфликта с одним из преподавателей (его фамилия Сунь) средней группы женщина решила отомстить ему. Она подсыпала нитрит натрия в кашу детей из группы мужчины. В итоге 25 воспитанников оказались в больнице с сильным отравлением, один из малышей скончался.
Оказалось, что подсыпать нитрит натрия — любимое средство расправы у Ван Юнь. В 2017 году она поссорилась с мужем, после чего решила заказать вещество через интернет, чтобы подсыпать супругу в стакан воды. Мужчина отравился, но выжил.
Суд постановил, что подсудимая знала об опасности нитрита натрия, но решила дважды его применить, чтобы разрешить личные проблемы. Ее не остановило и то, что отравленная каша пойдет на обед детям.
Ранее россиянку признали виновной в убийстве дочери-инвалида и трех малолетних внуков трех, пяти и семи лет. По данным следствия, женщина накормила дочь и внуков отравленной едой. Все четверо скончались через несколько дней в больнице.