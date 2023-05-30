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    «Разложила им по тарелочкам». Отравившая дочь-инвалида и трех внуков жительница Саратовской области получила 19 лет

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    Жительницу Саратовской области признали виновной в убийстве 23-летней дочери-инвалида и трех малолетних внуков трех, пяти и семи лет. Следователям 50-летняя женщина рассказала, что на мысль отравить близких ее могла толкнуть усталость и тоска по умершему мужу. Видеозапись допроса и подробности приговора суда публикует 30 мая Следственный комитет России.

    Трагедия произошла 11 декабря 2021 года в селе Александровка Марксовского района Саратовской области. Следствие и суд установили, что женщина накормила дочь и внуков отравленной едой. Все четверо скончались через несколько дней в больнице.

    На кадрах допроса женщина говорит, что перед тем, как решиться убить свою семью, она попала в аварию с мужем. Она сама пострадала незначительно, а мужчина получил тяжелую травму головы, от которой скончался. По словам подсудимой, в этот момент у дочери начались постоянные приступы, а внуки стали сильно шалить, от чего у нее копилась усталость, к которой добавилась и тоска по умершему мужу. Женщина призналась, что на 9 день после похорон мужа у нее появилась мысль избавиться от близких. Отраву она вынула из бардачка машины и незаметно подмешала в еду дочери и внукам. Малыши попросили бабушку сварить молочную лапшу, куда она и добавила яд. «Разложила им по тарелочкам», — говорит на допросе женщина.

    Подсудимую приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год после освобождения.

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