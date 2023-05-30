«Разложила им по тарелочкам». Отравившая дочь-инвалида и трех внуков жительница Саратовской области получила 19 лет

Жительницу Саратовской области признали виновной в убийстве 23-летней дочери-инвалида и трех малолетних внуков трех, пяти и семи лет. Следователям 50-летняя женщина рассказала, что на мысль отравить близких ее могла толкнуть усталость и тоска по умершему мужу. Видеозапись допроса и подробности приговора суда публикует 30 мая Следственный комитет России.



Трагедия произошла 11 декабря 2021 года в селе Александровка Марксовского района Саратовской области. Следствие и суд установили, что женщина накормила дочь и внуков отравленной едой. Все четверо скончались через несколько дней в больнице.

