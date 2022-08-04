В Саратовской области разгневанная бабушка насмерть отравила дочь и трех маленьких внуков

Жительницу Саратовской области подозревают в убийстве дочери-инвалида и трех внуков. Причиной стала ссора. Женщина подмешала родне отраву в еду, спасти не удалось никого.
Как сообщает 4 августа Следственный комитет региона, против 49-летней жительницы села Александровка Марксовского района возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии). Следствие полагает, что 11 декабря прошлого года подозреваемая поругалась с 23-летней дочерью и добавила яд ей в пищу, которую также съели ее внуки 3, 5 и 7 лет. Все четверо погибли от отравления, что подтвердили судмедэксперты. По факту возбудили уголовное дело.
«В результате собранных по делу доказательств 49-летней злоумышленницей была написана явка с повинной. В ходе допроса в качестве подозреваемой, а также проверки показаний на месте злоумышленница показала и рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. В содеянном раскаялась», — сообщили в СК.
Суд отправил женщину под стражу. Расследование продолжается.