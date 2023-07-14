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    Суд не отпустил жителя Колпино хоронить возлюбленную, в смерти которой он обвиняется

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    Колпинский райсуд рассмотрел ходатайство следствия, которое просило избрать меру пресечения Александру Макарову. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 июля, по версии следствия, мужчина в ночь с 11 на 12 июля в квартире на бульваре Трудящихся избил свою подругу. От травм она скончалась.

    Избиение произошло в квартире бывшего мужа, и он был в квартире в момент рукоприкладства. «Фонтанка» подробно писала о сложившемся треугольнике.

    Сам Макаров просил не арестовывать его, а избрать меру в виде подписки о невыезде. Он апеллировал к тому, что у него есть место работы и он имеет возможности оказать помощь в погребении потерпевшей.

    Суд отправил Макарова в СИЗО до середины сентября.

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