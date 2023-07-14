Суд не отпустил жителя Колпино хоронить возлюбленную, в смерти которой он обвиняется

Колпинский райсуд рассмотрел ходатайство следствия, которое просило избрать меру пресечения Александру Макарову. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 июля, по версии следствия, мужчина в ночь с 11 на 12 июля в квартире на бульваре Трудящихся избил свою подругу. От травм она скончалась.



Избиение произошло в квартире бывшего мужа, и он был в квартире в момент рукоприкладства. «Фонтанка» подробно писала о сложившемся треугольнике.

