Она, бывший муж и любовник в одной квартире. В Колпино пытаются разгадать тайну смертельного «треугольника»

Тело 42-летней женщины нашли накануне около 4 утра на бульваре Трудящихся, она была вся в синяках и кровоподтеках, стало известно «Фонтанке» 13 июля. В помещении также были двое мужчин — 42-летний бывший муж погибшей и 43-летний её нынешний возлюбленный. Один говорит о смертельных побоях, второй потерял память.



По предварительной информации, пара, у которой есть общий сын, рассталась года два назад. Причиной стала новая любовь женщины. Она вместе с сыном проживала с новым возлюбленным, но отношения с бывшим мужем поддерживала добросердечные.

