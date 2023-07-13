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    Она, бывший муж и любовник в одной квартире. В Колпино пытаются разгадать тайну смертельного «треугольника»

    1914
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    Тело 42-летней женщины нашли накануне около 4 утра на бульваре Трудящихся, она была вся в синяках и кровоподтеках, стало известно «Фонтанке» 13 июля. В помещении также были двое мужчин — 42-летний бывший муж погибшей и 43-летний её нынешний возлюбленный. Один говорит о смертельных побоях, второй потерял память.

    По предварительной информации, пара, у которой есть общий сын, рассталась года два назад. Причиной стала новая любовь женщины. Она вместе с сыном проживала с новым возлюбленным, но отношения с бывшим мужем поддерживала добросердечные.

    После того как мужчину доставили в отдел, он вспомнил, что бывшая жена некоторое время назад стала жаловаться на побои со стороны бойфренда. Но на его предложение бросить его якобы сказала, что боится.

    Днем 11 июля она напросилась в гости к бывшему, пообещав принести бутылку водки. Пока мужчина и женщина общались, ей названивал бойфренд, а потом и вовсе приехал. Тоже с бутылкой. Он, по словам бывшего мужа, избил женщину так, что «волосы валялись по коридору». А потом предложил мужчине выпить. Что тот и сделал, посчитав, что драка не его дело.

    После застолья все разошлись по комнатам, а в 4 утра бойфренд бывшей жены разбудил его и попросил проверить, дышит ли она. Женщина была мертва. Мужчины вызвали скорую и полицию. До их приезда бойфренд якобы успел съездить за пивом.

    Основной подозреваемый подтвердил, что дал зарвавшейся женщине несколько пощечин. Но про все остальное заявил, что ничего не помнит. Ранее он уже привлекался за применение силы к более слабым.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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