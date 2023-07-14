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    Кремль расспросили по поводу громкой отставки генерал-майора Попова

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    Новость об отставке командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова не стоит в повестке дня Кремля, заявил 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, с такими вопросами надо обращаться в Минобороны.

    «Все-таки речь идет о военных, о Минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста CBS News о том, как в Кремле относятся к публичной критике в адрес военного руководства страны (цитата по РИА Новости).

    Вечером 12 июля депутат от «Единой России», экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев разместил в Telegram голосовое сообщение генерал-майора Ивана Попова, в котором он рассказывает о своей отставке после «откровенно жесткого» доклада военному руководству о проблемах с «боевой работой и обеспечением». В итоге командиром 58-й общевойсковой армии стал генерал-лейтенант Денис Лямин, заявил Попов.

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обвинил депутата Гурулева в том, что тот устроил «политическое шоу», когда опубликовал сообщение Попова. При этом должность депутата Турчак взял в кавычки.

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