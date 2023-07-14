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    Вице-спикер Госдумы рассказал, что будет с уже усыновленными детьми транс-людей

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    У трансгендерных людей не будут забирать детей, которые уже усыновлены, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом 14 июля пишет «Интерфакс».

    Как отметил Толстой, закон обратной силы не имеет.

    14 июля Госдума приняла закон о «Запрете смены пола» в окончательном, третьем чтении. Законопроект предусматривает запрет на смену документов, гормональную терапию, хирургические вмешательства. Трансгендерным людям запретят становиться опекунами или усыновителями. Кроме того, если один из супругов совершил трансгендерный переход, брак будет аннулирован.

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