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    Правительство РФ закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

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    Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске. Такое решение российское правительство приняло в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы, следует из распоряжения кабмина.

    «Распоряжение Правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России», — уточнили в ведомстве.

    Агентство было открыто более 10 лет назад, в 2011 году, «в целях развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран».

    Посольство России в Варшаве с февраля 2022 года работает без банковских счетов — польские власти заморозили их. В конце апреля местные власти и полиция вскрыли дверь и вошли в школу при российском посольстве. Сотрудникам пришлось покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД РФ заявили, что «столь наглый» шаг Варшавы «не останется без нашей жесткой реакции».

    6 июля МИД сообщил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Это решение также стало ответом на действия финских властей в сторону России.

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