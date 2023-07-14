Правительство РФ закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске. Такое решение российское правительство приняло в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы, следует из распоряжения кабмина.

«Распоряжение Правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России», — уточнили в ведомстве.



Агентство было открыто более 10 лет назад, в 2011 году, «в целях развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран».



Посольство России в Варшаве с февраля 2022 года работает без банковских счетов — польские власти заморозили их. В конце апреля местные власти и полиция вскрыли дверь и вошли в школу при российском посольстве. Сотрудникам пришлось покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД РФ заявили, что «столь наглый» шаг Варшавы «не останется без нашей жесткой реакции».