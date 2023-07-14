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    Разорванный BMW. Директору на каршеринге, не пропустившей мотоцикл в Парголово, избрана мера пресечения

    1956
    16 комментариев

    Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Парголово (Выборгский район Санкт-Петербурга). Подробности стали известны «Фонтанке» 14 июля. Возбуждено уголовное дело.

    ДТП случилось 13 июля около 10:35 у дома 15, корпус 6, по Приозерскому шоссе, в Осиновой Роще. По предварительным данным, 49-летняя петербурженка, гендиректор частной фирмы, ехала на каршеринге и на регулируемом перекрестке, поворачивая налево на свой зелёный, не пропустила ехавший прямо ей навстречу мотоцикл БМВ. Погиб 31-летний мотоциклист, петербуржец. На фотографиях в «Мотосолидарности» видно, что мотоцикл заливали пеной — видимо, была опасность возгорания. «Фонтанка» писала, что его разорвало на части.

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    Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). С женщины-водителя взята подписка о невыезде. На ней числится одно нарушение ПДД за этот год — остановка не по правилам.

    Мотосолидарность ДТП

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    Комментарии 16

    Zet14 Июл 2023 в 10:12
    Тише будет...
    +3−1
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