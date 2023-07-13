Женщина на каршеринге не пропустила мотоциклиста на Приозерском шоссе. Травмы были смертельны

Смертельная авария с участием каршеринга и мотоцикла произошла утром 13 июля в Приозерском районе Ленобласти. Байк от удара разорвало на части.
В 10:35 у дома 15 корпус 6 по Приозерскому шоссе в поселке Парголово 49-летняя женщина на каршеринговом автомобиле Geely при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустила мотоцикл BMW под управлением 31-летнего мужчины, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места аварии видно, что мотоциклу от удара оторвало колесо, и оно отлетело на несколько метров.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.