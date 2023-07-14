В Амурской области возбудили уголовное дело после отравления 17 детей в детском саду

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после заражения вирусной инфекцией 17 воспитанников детского сада «Золотая рыбка» в поселке Прогресс Амурской области. Об этом 14 июля сообщает следственное управление СК по региону.



Специалисты Роспотребнадзора выявили в дошкольном учреждении нарушения санитарного законодательства. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек, выявлены нарушения режимов мытья столовой посуды.

