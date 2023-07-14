    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.18eur100.68

    В Амурской области возбудили уголовное дело после отравления 17 детей в детском саду

    541
    обсудить

    Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после заражения вирусной инфекцией 17 воспитанников детского сада «Золотая рыбка» в поселке Прогресс Амурской области. Об этом 14 июля сообщает следственное управление СК по региону.

    Специалисты Роспотребнадзора выявили в дошкольном учреждении нарушения санитарного законодательства. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек, выявлены нарушения режимов мытья столовой посуды.

    Райчихинский городской суд приостановил работу детсада на 60 суток. Судебные приставы опечатали здание. Проверку ведет областная прокуратура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close