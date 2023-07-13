В Амурской области 17 детей отравились в детском саду

Судебные приставы на два месяца приостановили деятельность детского сада в поселке городского типа Прогресс Амурской области. Там отравились 17 воспитанников. Об этом 13 июля сообщает Telegram-канал регионального управления судебных приставов.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства, в частности, отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек.