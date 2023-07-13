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    В Амурской области 17 детей отравились в детском саду

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    Судебные приставы на два месяца приостановили деятельность детского сада в поселке городского типа Прогресс Амурской области. Там отравились 17 воспитанников. Об этом 13 июля сообщает Telegram-канал регионального управления судебных приставов.

    Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства, в частности, отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек.

    Материалы дела были направлены в суд, который признал детский сад № 16 «Золотая рыбка» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.

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