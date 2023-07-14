Анет Сай извинилась за видеозапись из машины ДПС по пути в аэропорт

Певица Анет Сай принесла извинения перед администрацией и мэром Волгограда за свое видео из машины ДПС, в которой она ехала в аэропорт, минуя пробки.



«Мы хотели показать, что у нас в стране работают потрясающие организаторы. Все причастные ведомства, которые ради концерта, который ждут тысячи людей, помогли мне добраться до аэропорта вовремя и успеть на следующий государственный концерт», — заявляет артистка в видео, которое она опубликовала 13 июля в своих соцсетях.