Певица Анет Сай показала, как на машине ДПС мчала в аэропорт Волгограда. Полиция начала проверку

Начальник волгоградской полиции поручил выяснить, почему на автомобилях ДПС катают гражданских. Нецелевое использование служебного транспорта сдали соцсети Анны Сайдалиевой, известной как Анет Сай.
Служебную проверку анонсировали в официальном канале МВД 12 июля. Её назначил генерал-майор Дмитрий Вельможко в связи с публикацией видео, на котором в машине Госавтоинспекции возят гражданских.
Полицейский трансфер показала певица Анет Сай. Она выступала с концертом в день проведения молодежного фестиваля «ТриЧетыре» в Волгограде и рисковала опоздать на самолёт и, соответственно, на другое мероприятие.
«Нам заказали вот такую машину с мигалками, чтобы мы очень быстро проехали. У нас уже остаются считаные минуты», — цитирует её V1.RU.
На кадрах девушка сидит на заднем сиденье в сопровождении молодого человека, в котором узнали рэпера 10AGE, и примеряет фуражку. Спецсигналы, похоже, помогли. «Мы реально всех проезжаем, мы все пробки проезжаем», — говорит она на видео. Запись из её соцсетей уже удалена.