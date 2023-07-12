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    Певица Анет Сай показала, как на машине ДПС мчала в аэропорт Волгограда. Полиция начала проверку

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    7 комментариев

    Начальник волгоградской полиции поручил выяснить, почему на автомобилях ДПС катают гражданских. Нецелевое использование служебного транспорта сдали соцсети Анны Сайдалиевой, известной как Анет Сай.

    Служебную проверку анонсировали в официальном канале МВД 12 июля. Её назначил генерал-майор Дмитрий Вельможко в связи с публикацией видео, на котором в машине Госавтоинспекции возят гражданских.

    Полицейский трансфер показала певица Анет Сай. Она выступала с концертом в день проведения молодежного фестиваля «ТриЧетыре» в Волгограде и рисковала опоздать на самолёт и, соответственно, на другое мероприятие.

    «Нам заказали вот такую машину с мигалками, чтобы мы очень быстро проехали. У нас уже остаются считаные минуты», — цитирует её V1.RU.

    На кадрах девушка сидит на заднем сиденье в сопровождении молодого человека, в котором узнали рэпера 10AGE, и примеряет фуражку. Спецсигналы, похоже, помогли. «Мы реально всех проезжаем, мы все пробки проезжаем», — говорит она на видео. Запись из её соцсетей уже удалена.

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    Комментарии 7

    Гость12 Июл 2023 в 19:24
    Хто это за сай??
    +0−0
    Гость12 Июл 2023 в 19:15
    Ума нет - считай калека.
    +2−0
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