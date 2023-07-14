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    Культурные туристы и отдых москвича. Кто приезжает в Петербург

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    Петербург стал направлением выходного дня для туристов из столицы. Пятизвездочные отели лишились состоятельных европейских и американских туристов и теперь принимают гостей в основном из Москвы, других регионов России, Китая и арабских стран. О том, за чем приезжают в город на Неве и кто обосновался в топовых гостиницах, — рассказываем в карточках.

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    А вы отдыхали в пятизвездочных петербургских отелях? Какой можете рекомендовать нашим гостям? Поделитесь с «(От)Личным Петербургом»! Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидата на нашу премию.

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