Вместе в команде — и каждый на сапе: лучший водный тимбилдинг этого лета

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вместо того, чтобы летом вести с коллегами по работе споры, что лучше — кондиционеры или открытое окно, стоит собрать корпоративную команду и отправиться 5 августа на фестиваль «Фонтанка SUP». Здесь на всех хватит водной прохлады, а отношения в коллективе точно потеплеют!



За три недели до старта уже зарегистрировались 30 команд, готовых пуститься вплавь по рекам и каналам Петербурга. Среди них обязательно будет и команда организаторов фестиваля — когда еще, как не на карнавале, «Фонтанка» окажется непосредственно на Фонтанке.



Официальный командный партнер «Фонтанки SUP» — строительный холдинг Setl Group.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Для нас фестиваль «Фонтанка SUP» — это всегда яркое и долгожданное событие, где мы можем по-настоящему прочувствовать дух сплочения, получить невероятные эмоции от того, что мы большая и дружная команда, которую видит весь город, — говорит Инга Ярош, директор по коммуникациям Setl Group. — Спортивный образ жизни — кредо многих наших сотрудников, поэтому с каждым годом — а мы участвуем в этом мероприятии уже несколько лет — все больше и больше желающих присоединяются к корпоративной команде Setl Group. Этот год — не исключение: мы снова спустимся на воду выросшими и обновленными, но все такими же энергичными и дружными».



Пожалуй, самая яркая команда соберется на «Фонтанка SUP» при поддержке «Газпром нефти»: десятки участников в оранжевых костюмах, стилизованных под форму современных полярников, проплывут по рекам и каналам Северной столицы. К «оранжевым серферам» присоединятся петербургские музыканты, которые добавят фестивалю карнавального драйва.

Фото: предоставлено компанией «Газпром нефть» Фото: предоставлено компанией «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





«Мы очень рады, что каждый год наши танцевальные и музыкальные флешмобы на воде пользуются огромной популярностью. В этом году тысячи участников также смогут принять участие в первой благотворительной сап-акции, которую мы подготовили вместе с фондом «Антон тут рядом»», — поделился представитель команды «Газпром нефти».

От холдинга Setl Group на старт выйдет 430 человек, всего же корпоративных участников — уже около 1200. Команды могут быть побольше и поменьше. Например, у Банка «Санкт-Петербург» — 100 человек; у Группы «Эталон», которая является партнером номинации «Музыкальный сап», уже записались в команду 120 сап-серферов; в команде «Группы ЛСР» — 50–60 участников.



«Фестиваль Фонтанка SUP — это один из самых любимых наши спортивных праздников. Особенно приятно, что он проходит в преддверии профессионального праздника — Дня строителя, — говорит Наталья Танаева, директор по персоналу Группы «Эталон». — Каждый год это путешествие по рекам и каналам Северной столицы набирает всю большую популярность, и каждый год мы ставим рекорды по количеству присоединившихся сотрудников. Для нас это прекрасный тимбилдинг, благодаря которому коллеги узнают лучше друг друга, на несколько часов освобождают голову от ежедневных забот и рабочих вопросов и просто получают удовольствие от потрясающего вида прекрасного города с необычного ракурса».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Газпром нефть», Группа «Эталон», холдинг Setl Group и Банк «Санкт-Петербург» — уже старожилы сап-движения. Не в первый раз принимают участие в заплыве команды холдинга «РСТИ» (партнер номинации «Лучший костюм»), БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, «ВКонтакте» (информационный партнер) и «Европы плюс» (радиопартнер), а также команда Ruspanel.

И все восемь лет — с самого первого мероприятия — в празднике участвует команда официального партнера — компании VICTORIA STENOVA

Каждый год к карнавалу присоединяются новички: в 2023-м впервые собирают команды компания PROSTOR (партнер системы хранения фестиваля), строительный холдинг Северо-Запада «Группа ЛСР», торговый дом «Перекресток» территории «Северо-Запад», VIOLA, SEPTIVIT, страховая компания «Капитал-Полис», «Российские сети вещания и оповещения» в Петербурге. Также среди новых участников — команды парков развлечений Joki Joya, торговой сети «ДИКСИ», «Ростелекома» в Петербурге и AIR FORCE&USM.

Всего в прошлом году в карнавале на воде приняли участие 28 корпоративных команд. В этом году их уже больше, и у компаний еще есть время присоединиться к общему празднику и сделать его и своим немножко.



Мы же напоминаем: только команды-партнёры, официально согласованные с организатором фестиваля, имеют право проплыть по маршруту с корпоративной символикой. Для всех остальных использовать рекламные флаги, плакаты, корпоративную одежду или фирменные элементы любого бренда — запрещено.

