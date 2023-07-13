Сколько стоит покойник? Сотрудники УСБ ГУ МВД задержали участковых и похоронщика

Сотрудники управления собственной безопасности петербургского главка полиции задержали двух участковых и генерального директора ритуального агентства в рамках дела о мелком взяточничестве. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 июля.



Уголовное дело было возбуждено еще 24 мая Красногвардейским следственным отделом ГСУ СК. В материалах проверки было сказано, что неустановленное лицо из числа сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с целью получения взятки передало информацию о трупе гендиректору ООО «Городская ритуальная служба» Данилу Мухачеву. Указывалась и сумма полученной взятки — 6 тысяч рублей. Для чего передаются такие данные, «Фонтанка» подробно писала.

