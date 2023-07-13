Путин высказался об итогах саммита НАТО в Вильнюсе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вхождение Украины в НАТО создает угрозу безопасности России, а сама угроза вступления в альянс стала одной из причин специальной военной операции. Об этом глава государства в четверг, 13 июля, рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который попросил президента прокомментировать итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе.

«Я уверен, что это [вступление в НАТО] не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене», — сказал Владимир Путин.



Также президент РФ высказался о поставках Украине западного вооружения.

«Только с 4 июня уничтожено 311 единиц [танков ВСУ]. Из них одна треть как минимум западного производства, в том числе "Леопарды". Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят — уничтожаются в первую очередь на поле боя», — сказал он.



Глава государства заявил, что новые поставки западного вооружения ничего не дадут для изменения положения в зоне боевых действий, но только усугубят ситуацию для Украины.



«Будут разжигать дальше конфликт. Если кто-то в этом заинтересован, а судя по всему, такие интересанты есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу, разжигать конфликт дальше — поставлять новые вооружения», — считает российский лидер.



Путин заявил, что любая страна имеет право на обеспечение своей безопасности, но есть одно ограничение — при достижении безопасности не должны появляться угрозы для другой страны. «Мы исходим из понимания, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться», — добавил президент РФ.