Управление собственной безопасности петербургского главка пришло к коллегам из миграционного. «Фонтанка» знает, по какому делу

В управлении по вопросам миграции петербургского ГУ МВД 13 июля было неспокойно. К ним пришли из управления собственной безопасности главка.



О том, что проводились оперативные мероприятия, «Фонтанке» сообщили собеседники в силовых структурах. По их словам, этот визит связан с расследованием дела, по которому был арестован муниципальный депутат из Колпино Виктор Данишевский.



Напомним, два дела возбудили в 2021 и 2022 годах, по организации незаконной миграции и по организации преступного сообщества. Следствие считает, что Данишевский и его группа почти 5 лет занимались постановкой и снятием с миграционного учёта иностранных граждан по месту пребывания, где они жить не собирались. Всего через нужные кабинеты прошло не менее 10 тысяч иностранцев, а для конспирации этой деятельности, по данным СК, было создано юрлицо «Консалт СПб».



Сам Данишевский, как звучало в суде, пытался скрыться от правосудия. Его задерживали в Рязанской области с использованием приемов самбо. В ходе обыска у него изъяли саблю.

