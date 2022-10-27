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    Суд отправил под арест муниципального депутата из Колпино. При его задержании пришлось применять приёмы самбо

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    1 комментарий

    Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест муниципального депутата из Колпино Виктора Данишевского и его подчинённых, работавших в фирме «Консалт СПб». Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 27 октября, за депутатом и его компанией начали следить ещё весной 2021 года.

    Фото: «Фонтанка»
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    В мае прошлого года сотрудники ФСБ возбудили дело о незаконной миграции. Ещё одно дело возбудили спустя год, в мае 2022 года, в МВД. Их объединили в одно. Из-за того, что в числе предполагаемых фигурантов дела оказался муниципальный депутат, расследованием занялся Следственный комитет.

    Как полагает следствие, Данишевский создал преступную группу, которая с января 2018 года по октябрь 2022 года занималась постановкой и снятием с миграционного учёта иностранных граждан. Таким образом, считает следствие, они обеспечили постановку не менее 10 тысяч иностранных граждан на учёт по месту пребывания в нежилых помещениях, хотя жить там они не собирались.

    В документах, которые предоставили в суд следователи, сообщается, что юрлицо «Консалт СПб» депутат организовал с целью конспирации своей деятельности. Сам Данишевский, утверждают они, пытался скрыться: ему, по данным оперативно-розыскных мероприятий, позвонил некий Серж и попросил выйти на улицу и связаться с ним по другому телефону. После чего депутат позвонил в компанию и поручил подчинённым уничтожить документы, имеющие отношение к уголовному делу. Данишевского задержали в Рязанской области. Сотрудникам полиции, говорится в документах о задержании депутата, также являющегося президентом федерации смешанных единоборств, пришлось применять приёмы самбо.

    Адвокат Данишевского Игорь Резонов заявил в суде, что фактически компания его подзащитного занималась помощью в оформлении документов. «Если вы хоть раз оформляли финскую визу и были в визовом центре, вы знаете, что внизу вас там встречает куча народу, желающих помочь: вас сфотографируют, соберут документы, запишут на подачу их. Вот этим и занималась фирма «Консалт СПб». А то, что рядом с этой фирмой занимался легализацией проживания мигрантов – это, как мы услышали, до конца ещё не доказано», – заявил Резонов.

    Как говорится в материалах дела, сам Данишевский также отрицает организацию незаконной миграции. В суде он не высказывался, оставив это своему адвокату. Защитник депутата предлагал не арестовывать его, а выбрать более мягкую меру пресечения.

    Аналогичные меры пресечения избрали и для подчинённых Данишевского. Одна из них, Офелия Халаджан, рассказала суду, что занималась бумажной работой, но подозревала неладное: «Мне сказали, что я должна выполнять официальную работу и работать в консалтинговой компании и что в мои обязанности входит подготовка бланков. Каждый раз, собирая по крупинки информации, я понимала, что происходит». Она добавила, что год назад при задержании сотрудника, когда его отпустили, коллеги его избили. «Это пугало: думала, что и со мной могут также поступить. У кого есть деньги, у того есть власть», – сказала она.

    Напомним, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ещё одно уголовное дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).

    Фото: «Фонтанка»

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    Комментарии 1

    graail27 Окт 2022 в 19:30
    Комитет по контролю за имуществом, завез в город нелегалов, полиция ( 25 отдел полиции) их крышует. Нелегалы занимаются разбоем и грабежами. Прокуратура , следственный комитет, ФСБ об этом знают и НИЧЕГО. Суды тоже в такой деятельности нелегалов НИЧЕГО противозаконного не видят. Где мы живем???
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