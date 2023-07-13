Путин объявил о возрождении мегагрантов, чтобы вернуть ученых в Россию

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий поручил правительству и Госдуме рассчитать финансирование мегагрантов до 2026 года. Это связано с тем, что «многие хотят работать в России и участвовать в исследовательских проектах», подчеркнул Путин.
Президент отметил, что исследовательские команды как раз можно привлечь с помощью мегагрантов, однако в 2023 году необходимо изменить параметры программы, чтобы условия стали еще более привлекательными. Речь идет о повышении максимального размера мегагрантов и увеличении сроков их реализации до пяти лет с возможностью продления до трех лет.
За пять лет ученый должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при условии, если он готов работать в России на постоянной основе. Четверть миллиарда рублей будет выплачиваться ведущим зарубежным ученым, которые приедут в РФ, создадут в российских вузах кафедры, будут обучать студентов и работать с аспирантами. В рамках обновленной программы мегагрантов Путин обещает оказать помощь молодым исследователям, в том числе тем, кто хочет вернуться в страну и внести вклад в отечественную науку. Таких, по словам Путина, немало.
Путин в качестве премьер-министра запустил программу поддержки российской науки в 2010 году — из-за того, что выделяемые суммы были довольно крупными, проект назвали «Мегагрант». Тогда кабмин выделил 12 млрд рублей на то, чтобы привлечь в Россию зарубежных ученых, которые должны были создать в стране современные лаборатории. Максимальный размер гранта составлял 150 млн рублей, что довольно много было по тогдашнему курсу. С годами объемы мегагрантов сократились, но тем не менее благодаря проекту в российские вузы приехали работать крупные мировые ученые, в том числе нобелевские лауреаты. За мегагранты в России было открыто порядка 200 лабораторий. Деньги от мегагрантов можно было тратить только на оборудование, исследования и зарплату сотрудникам — долю университету за использование помещений и оборудования платить запрещалось.