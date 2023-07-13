Путин объявил о возрождении мегагрантов, чтобы вернуть ученых в Россию

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий поручил правительству и Госдуме рассчитать финансирование мегагрантов до 2026 года. Это связано с тем, что «многие хотят работать в России и участвовать в исследовательских проектах», подчеркнул Путин.



Президент отметил, что исследовательские команды как раз можно привлечь с помощью мегагрантов, однако в 2023 году необходимо изменить параметры программы, чтобы условия стали еще более привлекательными. Речь идет о повышении максимального размера мегагрантов и увеличении сроков их реализации до пяти лет с возможностью продления до трех лет.

