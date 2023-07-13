Лобовое ДТП с автобусом на Невском попало на видео

Камера видеонаблюдения засняла момент ДТП с автобусом в центре Петербурга днем 13 июля. Показываем также кадры с места аварии.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
ДТП случилось в 12:54 у дома 89 по Невскому проспекту. Как видно на записи, легковой автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом № 24. Скорость была небольшой, и машина просто уехала прямо с поворота. Возможно, водителю стало плохо за рулем.
В автобусе в результате ДТП никто не пострадал, сообщили в «Пассажиравтотрансе». На некоторое время из-за аварии были изменены маршруты автобусов № 24, 27, 54, 65, 181, 191 и троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 22. Сейчас их движение восстановлено по обычным трассам. Пробка на Невском проспекте, образовавшаяся из-за ДТП, по данным «Яндекс.Пробок», уже рассосалась. На данный момент участники ДТП уже разъехались, о произошедшем на месте напоминают следы на асфальте и машины ГИБДД и реанимации на Суворовском проспекте, передает корреспондент «Фонтанки».