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    Автомобиль приехал в лоб автобусу на Невском проспекте

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    Движение по главному проспекту Петербурга в районе площади Восстания затруднило ДТП с автобусом. Скопилась плотная пробка.

    На Невском проспекте, возле дома 89, днем 13 июля столкнулись автомобиль Hyundai и автобус № 24. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», водитель легковой машины выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом.

    В автобусе в результате ДТП никто не пострадал. Со слов очевидцев, водитель машины без сознания. Движение по проспекту в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», магистраль плотно стоит от Харьковской улицы.

    Подробности произошедшего выясняются. Другие автобусы и троллейбусы пустили в объезд.

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