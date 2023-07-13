Автомобиль приехал в лоб автобусу на Невском проспекте

Движение по главному проспекту Петербурга в районе площади Восстания затруднило ДТП с автобусом. Скопилась плотная пробка.
На Невском проспекте, возле дома 89, днем 13 июля столкнулись автомобиль Hyundai и автобус № 24. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», водитель легковой машины выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом.
В автобусе в результате ДТП никто не пострадал. Со слов очевидцев, водитель машины без сознания. Движение по проспекту в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», магистраль плотно стоит от Харьковской улицы.
Подробности произошедшего выясняются. Другие автобусы и троллейбусы пустили в объезд.