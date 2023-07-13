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    «Ты специально сюда пришел?» Радимова обдало водой из поливалки во время интервью на стадионе

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    Неожиданно закончилось интервью для экс-игрока «Зенита» и бывшего тренера «Зенита-2» Владислава Радимова на стадионе «Смена». Подвела поливалка. Видео курьезного момента он опубликовал в своем телеграм-канале.

    Казалось, ничто не предвещало беды. Радимов общался с «Матч ТВ», и тут зашла речь о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». Внезапно включилась система полива газона.

    Радимова насмешила эта ситуация. Он весь намок и решил закончить беседу.

    30 июня стало известно, что Радимов назначен главным тренером медиафутбольного клуба «Зенита» под названием «Чисто Питер». Команда объявила о начале отбора игроков.

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