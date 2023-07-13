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    СМИ: Минобороны оснастит военные корабли пулеметами против дронов

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    Защита военных кораблей от надводных и подводных беспилотников требует модернизации судов Военно-морского флота — Минобороны утвердило соответствующий план, а некоторые корабли уже прошли модернизацию, сообщает 13 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

    Как пишет издание, на кораблях установят дополнительные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснастят суда специальными огневыми точками и пулеметами крупного калибра. Такие пулеметы уже проявили себя во время атаки на разведывательный корабль России «Иван Хурс» в экономической зоне Турции, отмечает газета. В мае 2023 года экипаж уничтожил атакующие беспилотники, за что его представили к госнаграде.

    Как минимум один десантный корабль уже прошел модернизацию, уточняют источники газеты. Сейчас ведомство разрабатывает морские модульные системы РЭБ, которые можно будет устанавливать на палубах судов в стандартных 40-футовых морских контейнерах. Корабли проекта 22160 типа «Василий Быков» будут первыми судами, на которых установят эти системы.

    Минобороны публикацию не комментировало.

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