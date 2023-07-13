СМИ: Минобороны оснастит военные корабли пулеметами против дронов

Защита военных кораблей от надводных и подводных беспилотников требует модернизации судов Военно-морского флота — Минобороны утвердило соответствующий план, а некоторые корабли уже прошли модернизацию, сообщает 13 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.



Как пишет издание, на кораблях установят дополнительные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснастят суда специальными огневыми точками и пулеметами крупного калибра. Такие пулеметы уже проявили себя во время атаки на разведывательный корабль России «Иван Хурс» в экономической зоне Турции, отмечает газета. В мае 2023 года экипаж уничтожил атакующие беспилотники, за что его представили к госнаграде.

