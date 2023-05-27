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    Военных, отбивших беспилотники от корабля «Иван Хурс», представили к награде

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    Военнослужащих Черноморского флота, которые, согласно сообщению Минобороны, уничтожили беспилотные катера, атаковавшие разведывательный корабль «Иван Хурс», представили к боевым наградам. Об этом 27 мая сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

    Для атаки на корабль, утверждает издание, беспилотники запускались из военно-морского оперативного центра, который при участии США был открыт в Очакове в 2018 году. Аппаратами управляли при помощи вмонтированных в них модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, цель им указывали американские средства разведки, сообщил осведомленный источник издания.

    Корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» пытались атаковать в среду, 24 мая, когда тот обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции. Все беспилотники были уничтожены в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В пятницу судно прибыло в Севастополь для пополнения запасов.

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