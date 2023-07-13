Путевка в ад: как вернуть деньги за испорченный отдых

Вернуть билеты на самолет вы успеете, но что, если вы прилетели на курорт, а там катастрофа? Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сочи стабильно лидирует в рейтинге популярных российских курортов, но вместе с тем он из года в год удивляет размахами разгулявшейся стихии. И это лето — не исключение. Стоило только туристам набиться на пляжах плечо к плечу и рассказать о том, как им отдыхается на отечественном юге, как в Краснодарском крае начались шквальные ливни, потопы, сели и другие неприятности, с которыми о нормальном отдыхе можно забыть. Одно дело, если вы наблюдаете за этим со стороны и только собираетесь в отпуск (пусть даже с билетами на руках), и совсем другое, если вы прилетели, а там — водный мир. Становится жалко не только улетающего в дыру времени, но и неизвестно на что потраченных денег. Временем вы можете распорядиться по собственному усмотрению, а вот деньги можно вернуть. Правда, не у всех это получится. Вместе с юристом разбираемся, как получить компенсацию за испорченный отпуск.

Если еще не успел вылететь Если после прочтения всех новостей вам резко захотелось вернуть билеты в Сочи и отменить путевку, то в первую очередь всё зависит от того, оформляли ли вы страховку от невыезда или нет. — Компенсация возможна, только если тур был застрахован. Здесь всё зависит от договора: некоторые компенсируют 80–90 % средств, а кто-то и все 100 %, — говорит юрист Андрей Конышев. — Если вы решили сэкономить и не брать страховку невыезда, то и компенсировать вам никто ничего не будет. Разве что предложат перенос тура.



По закону непогода не является уважительной причиной для возврата средств. А вот если в регионе, в который вы решили отправиться отдохнуть, вводят режим ЧС, то туроператор обязан компенсировать отмену путешествия независимо от страховки.

— Если в регионе объявили о чрезвычайной ситуации или там начались военные действия, то да, в таком случае вы как потребитель можете направить в турфирму претензию, и ее обязаны принять. Конечно, возврат средств не произойдет одномоментно, это долгий процесс, но деньги вам вернут, — отметил Андрей Конышев.



В случае, если билеты были куплены лично без участия турагентств, то всё опять же зависит от того, была ли оформлена страховка на невыезд. С гостиницами проще — по закону отель обязан вернуть деньги за бронь номера.

Если шторм застал в отпуске В случае, если шторм или иной катаклизм застал вас непосредственно во время отпуска, всё опять же зависит от того, был ли объявлен режим ЧС. Если регион не стал вводить чрезвычайную ситуацию, то по закону вам не обязаны ничего возмещать — в таком случае штормовые ливни ничем не отличаются от пасмурной погоды.



— Тут всё решается одномоментно. Губернатор может ввести режим чрезвычайной ситуации, и тогда можно будет отправлять претензию, — заявил Андрей Конышев.



Однако не стоит рассчитывать на полную компенсацию отпуска. По словам юриста, обычно суд взыскивает лишь частичную компенсацию за время, на которое приходится режим ЧС.

К сожалению, испорченные вещи также никто не будет компенсировать, если они не были застрахованы. Если, пока вы спали, шторм смыл все ваши деньги, украшения и ноутбук, то это лишь ваши проблемы.



— Существует страховка имущества. Если она покрывает стихийные бедствия и вы сможете доказать, что именно из-за катаклизма пострадало имущество, то да, деньги дадут. В остальных случаях имущество никто не компенсирует, каким бы дорогостоящим оно ни было, — заключил Андрей Конышев.



А ваш отпуск когда-нибудь портили катаклизмы? К счастью, обошлось Случалось, вернули деньги за путевку Было дело, деньги не вернули Я сейчас в Сочи