В Петербурге нашли еще одну жертву маньяка Сумочника. Его самого уже настигла высшая кара

Спустя два десятка лет жертва изнасилования в Петербурге узнала имя преступника. Уголовный розыск с ним хорошо знаком.



Оперативники «Детского» отдела установили причастность к преступлению Максима Морозова, более известного как маньяк Сумочник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июля. По версии следствия именно он в сентябре 2002 года в парадной Невского района напал на 14-летнюю девочку. Под угрозой ножа затащил её на пожарную лестницу. Там заставил раздеться, связал, изнасиловал и оставил привязанной к перилам лестницы. Злодей также забрал личные вещи подростка.

