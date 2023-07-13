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    В Петербурге нашли еще одну жертву маньяка Сумочника. Его самого уже настигла высшая кара

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    Спустя два десятка лет жертва изнасилования в Петербурге узнала имя преступника. Уголовный розыск с ним хорошо знаком.

    Оперативники «Детского» отдела установили причастность к преступлению Максима Морозова, более известного как маньяк Сумочник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июля. По версии следствия именно он в сентябре 2002 года в парадной Невского района напал на 14-летнюю девочку. Под угрозой ножа затащил её на пожарную лестницу. Там заставил раздеться, связал, изнасиловал и оставил привязанной к перилам лестницы. Злодей также забрал личные вещи подростка.

    В 2005 году Морозов был осужден за серию аналогичных преступлений на 20 лет. Говорят, что на допросах он заявлял, что, когда выйдет, будет убивать жертв, чтобы они не могли его опознать. Но Сумочник не выйдет — он скончался в колонии в апреле этого года.

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