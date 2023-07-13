«Волки в тире». Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук представил свой новый альбом

Юрий Шевчук выпустил альбом «Волки в тире» — в сотрудничестве с Дмитрием Емельяновым. Над материалом музыканты работали с лета 2022 года. Два программных трека из этого альбома — «Родина, вернись домой» и «Похороны войны» — слушателям уже знакомы. Всего песен девять. Общее настроение можно охарактеризовать как пацифистское.

Сам Юрий Шевчук комментирует этот релиз так:



«Группа ДДТ находится в добром здравии, но иногда (музыканты меня поймут) хочется какого-то другого звука, саунда, поработать с другими музыкантами, найти новые интонации. И вот случилось. Новый материал нашёл нас с Дмитрием Емельяновым».

