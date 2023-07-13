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    «Волки в тире». Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук представил свой новый альбом

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    Юрий Шевчук выпустил альбом «Волки в тире» — в сотрудничестве с Дмитрием Емельяновым. Над материалом музыканты работали с лета 2022 года. Два программных трека из этого альбома — «Родина, вернись домой» и «Похороны войны» — слушателям уже знакомы. Всего песен девять. Общее настроение можно охарактеризовать как пацифистское.

    Сам Юрий Шевчук комментирует этот релиз так:

    «Группа ДДТ находится в добром здравии, но иногда (музыканты меня поймут) хочется какого-то другого звука, саунда, поработать с другими музыкантами, найти новые интонации. И вот случилось. Новый материал нашёл нас с Дмитрием Емельяновым».

    Шевчук говорит, что на альбоме хотели добиться аналогового лампового звука в стиле 70-х. Что получилось в итоге — можно послушать здесь.

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    Юрий ШевчукНовый альбомВолки в тире
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