В Петербурге ревнивец избил сотрудницу клининга прямо на рабочем месте. Акт насилия попал на видео

Житель одной из стран ближнего зарубежья провел ночь в отделе полиции после избиения девушки в магазине на Уральской улице. О случившемся 12 июля рассказал читатель «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
По словам очевидцев, инцидент произошел накануне около одиннадцати вечера. Мужчина пришел в торговый зал, где убиралась его знакомая. Он начал выяснять с девушкой отношения, что-то говорил, хватал за шею, а потом и вовсе ударил ее в лицо, отчего потерпевшая упала на пол. При этом никто из покупателей даже не попробовал вступиться за девушку, которой потребовалась медицинская помощь.