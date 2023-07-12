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    В Петербурге ревнивец избил сотрудницу клининга прямо на рабочем месте. Акт насилия попал на видео

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    Житель одной из стран ближнего зарубежья провел ночь в отделе полиции после избиения девушки в магазине на Уральской улице. О случившемся 12 июля рассказал читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По словам очевидцев, инцидент произошел накануне около одиннадцати вечера. Мужчина пришел в торговый зал, где убиралась его знакомая. Он начал выяснять с девушкой отношения, что-то говорил, хватал за шею, а потом и вовсе ударил ее в лицо, отчего потерпевшая упала на пол. При этом никто из покупателей даже не попробовал вступиться за девушку, которой потребовалась медицинская помощь.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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