Эрдоган хочет обсудить выдачу Украине командиров «Азова»* лично с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Киеву командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»*. Об этом в среду, 12 июля, заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, передает ТАСС.
По его словам, Турции пришел запрос «на освобождение их шести командиров», на которое Анкара дала положительный ответ. «После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того как они узнали детали, ситуация стала позитивной», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер уточнил, что в августе с визитом в Турцию приедет президент РФ Владимир Путин. «Я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — подытожил Эрдоган.
Один из журналистов попросил президента Турции прокомментировать детали выдачи — Эрдоган дал уклончивый ответ.
«После этого всё зависит от Зеленского. Украина взяла этих командиров и увезла их на Украину. Дальше всё зависит от них», — сказал он.
Пятеро освобожденных из плена азовцев* 8 июля вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов, где заявили о намерении продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта.
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*Запрещен в РФ и признан террористической организацией.