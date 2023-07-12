    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, сев

    757мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.63eur99.89

    Эрдоган хочет обсудить выдачу Украине командиров «Азова»* лично с Путиным

    1250
    9 комментариев

    Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Киеву командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»*. Об этом в среду, 12 июля, заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, передает ТАСС.

    По его словам, Турции пришел запрос «на освобождение их шести командиров», на которое Анкара дала положительный ответ. «После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того как они узнали детали, ситуация стала позитивной», — сказал Эрдоган.

    Турецкий лидер уточнил, что в августе с визитом в Турцию приедет президент РФ Владимир Путин. «Я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — подытожил Эрдоган.

    Один из журналистов попросил президента Турции прокомментировать детали выдачи — Эрдоган дал уклончивый ответ.

    «После этого всё зависит от Зеленского. Украина взяла этих командиров и увезла их на Украину. Дальше всё зависит от них», — сказал он.

    Пятеро освобожденных из плена азовцев* 8 июля вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов, где заявили о намерении продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта.

    Всё, что известно о ситуации, можно прочитать здесь.

    *Запрещен в РФ и признан террористической организацией.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинРеджеп Эрдоган
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close