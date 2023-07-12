Эрдоган хочет обсудить выдачу Украине командиров «Азова»* лично с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Киеву командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»*. Об этом в среду, 12 июля, заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, передает ТАСС.

По его словам, Турции пришел запрос «на освобождение их шести командиров», на которое Анкара дала положительный ответ. «После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того как они узнали детали, ситуация стала позитивной», — сказал Эрдоган.