В Петербурге нашли пропавшую под Лугой 13-летнюю девочку

Поиски школьницы, уехавшей из Лужского района Ленинградской области на чужом велосипеде, завершены в Петербурге. Бабушке, у которой уже забрали не евшего два дня внука, ее пока не вернут.
«Ребенок найден, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — сообщили в прокуратуре Ленобласти. По информации 47news, оперативники лужской полиции нашли беглянку у станции метро «Приморская». Она заходила к родственнику.
В администрации района уточнили, что девочку поместят в лужский реабилитационный центр «Семья». Туда же передали ее восьмилетнего брата. Перед этим мальчика кормили полицейские — выяснилось, что он не ел два дня.
Оба ребенка находятся на попечении бабушки, зарегистрированной на Васильевском острове. Некоторое время назад женщина с опекаемыми приехала на дачу в деревню Низовская. Накануне около девяти вечера она заявила в полицию о пропаже внучки. Чужой велосипед, на котором могла уехать девочка, обнаружили у трассы.
По данным прокуратуры, семья стоит на учете в отделе опеки и попечительства МО Гавань. Условия, способствовавшие побегу из дома, устанавливает областной надзор.