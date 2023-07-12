В Петербурге нашли пропавшую под Лугой 13-летнюю девочку

Поиски школьницы, уехавшей из Лужского района Ленинградской области на чужом велосипеде, завершены в Петербурге. Бабушке, у которой уже забрали не евшего два дня внука, ее пока не вернут.



«Ребенок найден, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — сообщили в прокуратуре Ленобласти. По информации 47news, оперативники лужской полиции нашли беглянку у станции метро «Приморская». Она заходила к родственнику.



В администрации района уточнили, что девочку поместят в лужский реабилитационный центр «Семья». Туда же передали ее восьмилетнего брата. Перед этим мальчика кормили полицейские — выяснилось, что он не ел два дня.

