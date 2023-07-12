Школьница украла велосипед и уехала из дома под Лугой, где голодал её брат. Её ищут в том числе в Петербурге

Сотрудники полиции со вчерашнего дня ищут 13-летнюю школьницу, которая сбежала от бабушки в Лужском районе области.



Как сообщает 12 июля издание 47news, о пропаже внучки в полицию накануне около девяти вечера сообщила бабушка. Она является официальным опекуном школьницы и её 8-летнего брата после того, как мать попала в колонию. Семья проживала в частном доме в деревне Низовская.



Девочка, по предварительной информации, украла велосипед и доехала на нем до трассы. Раньше она уходила из дома и жила в заброшенном здании.

