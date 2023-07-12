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    Школьница украла велосипед и уехала из дома под Лугой, где голодал её брат. Её ищут в том числе в Петербурге

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    7 комментариев

    Сотрудники полиции со вчерашнего дня ищут 13-летнюю школьницу, которая сбежала от бабушки в Лужском районе области.

    Как сообщает 12 июля издание 47news, о пропаже внучки в полицию накануне около девяти вечера сообщила бабушка. Она является официальным опекуном школьницы и её 8-летнего брата после того, как мать попала в колонию. Семья проживала в частном доме в деревне Низовская.

    Девочка, по предварительной информации, украла велосипед и доехала на нем до трассы. Раньше она уходила из дома и жила в заброшенном здании.

    Есть информация, что ребенок может быть у своих знакомых в Петербурге.

    Полицейские в ходе осмотра места жительства школьницы нашли её брата, который, по его признанию, не ел два дня. Его накормили. А о ситуации в семье уведомили органы опеки.

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    Комментарии 7

    mrA12 Июл 2023 в 14:22
    Россиюшка....
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