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    Мобилизация

    Минобороны подготовило список болезней, с которыми не возьмут в армию по контракту во время мобилизации

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    Граждане с ВИЧ, гепатитами В и С не смогут заключить контракт с ВС РФ в период военного положения или мобилизации, говорится в проекте приказа Минобороны, опубликованного 12 июля на официальном портале нормативных проектов.

    Речь идет о гражданах с категорией здоровья «В» (ограниченно годные). По закону с такой категорией призывник освобождается от призыва в армию, но может быть вызван на военные сборы или призван в случае объявления военного конфликта. Минобороны предлагает закрепить болезни, с которыми не будут призывать даже в случае мобилизации:

    — ВИЧ, гепатит В, гепатит С;
    — Все формы активного туберкулеза органов дыхания;
    — Ограниченный туберкулез позвоночника, костей и мочеполовых органов;
    — Некоторые злокачественные новообразования;
    — Сахарный диабет I типа;
    — Психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
    — Эпилепсия;
    — Инсульты и их последствия;
    — Гипертоническая болезнь II стадии;
    — Бронхиальная астма средней степени тяжести;
    — Отсутствие конечностей.

    Более подробный список — здесь.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, кто подлежит мобилизации, а какие болезни противопоказаны для службы в армии.

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