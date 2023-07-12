Минобороны подготовило список болезней, с которыми не возьмут в армию по контракту во время мобилизации

Граждане с ВИЧ, гепатитами В и С не смогут заключить контракт с ВС РФ в период военного положения или мобилизации, говорится в проекте приказа Минобороны, опубликованного 12 июля на официальном портале нормативных проектов.
Речь идет о гражданах с категорией здоровья «В» (ограниченно годные). По закону с такой категорией призывник освобождается от призыва в армию, но может быть вызван на военные сборы или призван в случае объявления военного конфликта. Минобороны предлагает закрепить болезни, с которыми не будут призывать даже в случае мобилизации:
— ВИЧ, гепатит В, гепатит С;
— Все формы активного туберкулеза органов дыхания;
— Ограниченный туберкулез позвоночника, костей и мочеполовых органов;
— Некоторые злокачественные новообразования;
— Сахарный диабет I типа;
— Психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
— Эпилепсия;
— Инсульты и их последствия;
— Гипертоническая болезнь II стадии;
— Бронхиальная астма средней степени тяжести;
— Отсутствие конечностей.
Более подробный список — здесь.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, кто подлежит мобилизации, а какие болезни противопоказаны для службы в армии.