Главный синоптик Колесов рассказал, доберётся ли до Петербурга испепеляющая жара

К Петербургу подбирается циклон, обеспечивший Уралу аномальную жару. Его влияние 12 июля на себе ощутит Ленинградская область, но нас ждут вовсе не +40.
Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, раскаливший Южный Урал циклон очень обширен, и к нашим районам подходит его северо-западная часть с прохладой и дождями.
Ожидается, что это понизит температуру на востоке Ленобласти до +15…+17 градусов днём, вероятны дожди.
«Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Омск — везде температура воздуха днем до +38…+40 градусов и даже выше. Вот и думаешь, а надо нам такое «тепло», хорошо, что не к нам вынесло со Средней Азии такой теплый воздух. В Санкт-Петербурге, наверное, самая оптимальная погода, +22…+23 градуса. Осадков все еще нет, в пятницу будут, но немного», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале и заверяет: уральская жара в город точно не придёт.
Рекордную за 190 лет наблюдений 40-градусную температуру в Екатеринбурге зафиксировали 11 июля. МЧС предупреждает, что из-за аномальной погоды могут деформироваться рельсы. Есть риск отключения холодильных установок и систем кондиционирования, а также перебоев с подачей электроэнергии.