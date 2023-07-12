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    Главный синоптик Колесов рассказал, доберётся ли до Петербурга испепеляющая жара

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    К Петербургу подбирается циклон, обеспечивший Уралу аномальную жару. Его влияние 12 июля на себе ощутит Ленинградская область, но нас ждут вовсе не +40.

    Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, раскаливший Южный Урал циклон очень обширен, и к нашим районам подходит его северо-западная часть с прохладой и дождями.

    Ожидается, что это понизит температуру на востоке Ленобласти до +15…+17 градусов днём, вероятны дожди.

    «Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Омск — везде температура воздуха днем до +38…+40 градусов и даже выше. Вот и думаешь, а надо нам такое «тепло», хорошо, что не к нам вынесло со Средней Азии такой теплый воздух. В Санкт-Петербурге, наверное, самая оптимальная погода, +22…+23 градуса. Осадков все еще нет, в пятницу будут, но немного», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале и заверяет: уральская жара в город точно не придёт.

    Рекордную за 190 лет наблюдений 40-градусную температуру в Екатеринбурге зафиксировали 11 июля. МЧС предупреждает, что из-за аномальной погоды могут деформироваться рельсы. Есть риск отключения холодильных установок и систем кондиционирования, а также перебоев с подачей электроэнергии.

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