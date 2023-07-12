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    МЧС предупреждает об опасности деформации рельсов из-за жары в нескольких российских регионах

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    Железнодорожные пути могут деформироваться из-за аномальной жары в нескольких российских регионах. Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях, предупреждает 12 июля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

    Помимо проблем с железнодорожным полотном в этих регионах жаркая погода несет риски возникновения инцидентов с отключением холодильных установок и систем кондиционирования, а также перебоев с подачей электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций.

    Накануне в Екатеринбурге зафиксировали рекордную за 190 лет наблюдений 40-градусную жару. В минувший вторник в Кургане максимальная температура воздуха достигла +41,2 градуса.

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