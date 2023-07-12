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    В кафе, где взорвали журналиста Татарского, восстановили веранду. Конструкция еще проходит согласование

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    В кафе бизнесмена Евгения Пригожина, Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где в апреле был убит военный журналист Владлен Татарский, восстановили разрушенную после взрыва веранду. Однако согласование конструкции еще не завершено. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

    Кафе расположено по адресу: 6-линия В.О., 25/1, — на углу с Университетской набережной, это выявленный объект культурного наследия «Дом Алексеева (И.О. Рубана)». Историко-культурная экспертиза касается проведения работ на примыкающем к зданию участке 13. На нем располагается терраса кафе, выполненная из светопрозрачных конструкций.

    Право пользования земельным участком, указано в акте экспертизы, принадлежит ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», гендиректором и единственным владельцем, согласно данным СПАРК, является бизнесмен Евгений Пригожин.

    Терраса является некапитальной конструкцией со сборно-разборным каркасом. В экспертизе содержится вывод, что конструкция не нарушает объемно-пространственные и объемно-планировочные композиции. А также архитектурно-художественное оформление не искажает визуальное восприятие памятника.

    Согласно данным фотофиксации (экспертиза была проведена в мае 2023 года), терраса уже восстановлена.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 3 апреля. В это время организация «Кибер фронт» проводила в заведении встречу с военным журналистом Владленом татарским. В результате мужчина скончался. Обвиняемой по делу о теракте проходит Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как считает следствие, она принесла на встречу бюст с изображением самого Татарского — статуэтка была начинена взрывчаткой.

    *внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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