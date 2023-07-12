В кафе, где взорвали журналиста Татарского, восстановили веранду. Конструкция еще проходит согласование

В кафе бизнесмена Евгения Пригожина, Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где в апреле был убит военный журналист Владлен Татарский, восстановили разрушенную после взрыва веранду. Однако согласование конструкции еще не завершено. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте комитета по охране памятников Петербурга.



Кафе расположено по адресу: 6-линия В.О., 25/1, — на углу с Университетской набережной, это выявленный объект культурного наследия «Дом Алексеева (И.О. Рубана)». Историко-культурная экспертиза касается проведения работ на примыкающем к зданию участке 13. На нем располагается терраса кафе, выполненная из светопрозрачных конструкций.

