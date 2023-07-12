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    В московской квартире нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области

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    44-летнюю Наталью Бочкареву нашли мертвой в московской квартире. Дверь открывали с помощью полиции.

    Силовиков к квартире вызвала консьержка, сообщает 12 июля «Стархит».

    Она сообщила, что накануне дочь экс-губернатора Пензенской области чувствовала себя плохо. А потом долго не выходила на связь.

    После вскрытия двери в квартире нашли тело Натальи Бочкаревой без внешних признаков насильственной смерти.

    Причину смерти женщины установят эксперты в рамках доследственной проверки.

    Наталья Бочкарева являлась владелицей доли в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях.

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