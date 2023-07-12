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    В Орске возбудили уголовное дело после массового отравления дошкольников йогуртом

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    Уголовное дело возбудили в Орске после массового отравления воспитанников детских садов. 36 детей в возрасте от трех до шести лет почувствовали себя плохо после употребления йогурта.

    Следователи возбудили дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»), сообщает 12 июля Следственный комитет Оренбургской области.

    Мэрия города сообщила, что предполагаемым источником инфицирования мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. Всю молочную продукцию изъяли из оборота и деятельность завода приостановили. Образовательным организациям поступило указание временно сменить поставщиков и в период аномальной жары не использовать молочные продукты без термообработки.

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