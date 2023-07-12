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    Белорусские туристы на Эльбрусе найдены и спасены

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    Спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Поисковая группа МЧС обнаружила запросивших помощь туристов. По уточнённым данным, среди них четверо граждан Белоруссии и один россиянин.

    Напомним, «Фонтанка» писала, в 20:25 мск 11 июля поступило сообщение о том, что не зарегистрированная группа в составе 5 человек при спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров попросила о помощи. Двум туристам стало плохо.

    МЧС России КБР

    В итоге альпинисты смогли спуститься на 200 метров, где их и обнаружили. Поиски осложняли темное время суток, пурга и шквалистый ветер. Какая сейчас погода на Эльбрусе, видно на кадрах оперативной съёмки, которые публикуют спасатели. В медицинской помощи туристы не нуждаются, уточняют в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

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