Поволновались на 100 миллиардов. Подсчитано, сколько наличных сняли россияне в дни мятежа ЧВК «Вагнер»

100 миллиардов рублей наличными забрали из российских банков вкладчики во время мятежа ЧВК «Вагнер» — пишет 11 июля РБК со ссылкой на данные Центробанка. На 23–25 июня, когда развивались события вокруг ЧВК, приходится пятая часть оттока ликвидности в июне, подсчитали в ЦБ РФ.



«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 триллиона рублей, из них 0,1 триллиона рублей пришлось на 23–25 июня», цитирует издание обзор Банка России.



Из статистики следует, что 23 июня, когда основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по лагерю «Вагнера», объем наличных денег в обращении в России увеличился на 105,3 млрд руб. Эксперты отмечают, что это максимальный скачок после сентября 2022 года. В первый день после объявления частичной мобилизации в РФ этот показатель вырос на 132,1 млрд.

