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    Эксперты Банка России: мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на курс рубля незначительно

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    6 комментариев

    Колебания курса рубля в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в конце июня анализирует 10 июля «Коммерсантъ». Издание опирается на данные экспертов Банка России, опубликованные в обзоре финансовых рисков от экспертов ЦБ.

    Согласно этим данным, 24 июня курс менялся из-за повышенного спроса на валюту. По данным ЦБ, во время мятежа население купило валюты на 6,2 млрд руб.— 75% от этого объема пришлось «именно на безналичную иностранную валюту».

    Впрочем, быстрое урегулирование ситуации с мятежом привело к стабилизации на валютном рынке. К понедельнику, 26 июня, рубль «ослаб всего на 0,46%».

    По оценке экспертов, события на юге России не оказали заметного влияния и на динамику доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ).

    «Кратковременные внутриполитические события конца месяца (23–25 июня) существенно не повлияли на динамику доходностей ОФЗ, поскольку ситуация стабилизировалась до открытия биржевых торгов в понедельник 26 июня», — говорится в обзоре ЦБ.

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    Курс рубля и мятеж ЧВК Вагнер
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    Комментарии 6

    Гость10 Июл 2023 в 21:49
    Из этого же обзора:
    "Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников. Доля крупнейшего покупателя с начала месяца выросла с 10 до 40%. Доля крупнейших участников (топ-2, топ-3 и топ-5) также возрастала в два раза и более (до 65%), что дополнительно влияло на динамику курса рубля.
    На фоне ослабления рубля некоторые корпоративные клиенты кредитных организаций начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые. Кредитные организации одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. Таким образом, спрос на иностранную валюту усиливался, что оказывало дополнительное давление на рубль."

    То есть, никакого заговора нет, просто крупные банки отмаржинколили своих нехеджированных кредитных клиентов на радость минфину и прочим чиновникам.
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