Эксперты Банка России: мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на курс рубля незначительно

Колебания курса рубля в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в конце июня анализирует 10 июля «Коммерсантъ». Издание опирается на данные экспертов Банка России, опубликованные в обзоре финансовых рисков от экспертов ЦБ.
Согласно этим данным, 24 июня курс менялся из-за повышенного спроса на валюту. По данным ЦБ, во время мятежа население купило валюты на 6,2 млрд руб.— 75% от этого объема пришлось «именно на безналичную иностранную валюту».
Впрочем, быстрое урегулирование ситуации с мятежом привело к стабилизации на валютном рынке. К понедельнику, 26 июня, рубль «ослаб всего на 0,46%».
По оценке экспертов, события на юге России не оказали заметного влияния и на динамику доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ).
«Кратковременные внутриполитические события конца месяца (23–25 июня) существенно не повлияли на динамику доходностей ОФЗ, поскольку ситуация стабилизировалась до открытия биржевых торгов в понедельник 26 июня», — говорится в обзоре ЦБ.