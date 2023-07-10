Эксперты Банка России: мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на курс рубля незначительно

Колебания курса рубля в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в конце июня анализирует 10 июля «Коммерсантъ». Издание опирается на данные экспертов Банка России, опубликованные в обзоре финансовых рисков от экспертов ЦБ.



Согласно этим данным, 24 июня курс менялся из-за повышенного спроса на валюту. По данным ЦБ, во время мятежа население купило валюты на 6,2 млрд руб.— 75% от этого объема пришлось «именно на безналичную иностранную валюту».



Впрочем, быстрое урегулирование ситуации с мятежом привело к стабилизации на валютном рынке. К понедельнику, 26 июня, рубль «ослаб всего на 0,46%».

